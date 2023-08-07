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ЗСУ вже ліквідували більше 250 тисяч російських загарбників
Станом на 7 серпня на 530-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 250 240 осіб, що на 540 загарбників більше порівняно з попередньою добою.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4244 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)
- артилерійських систем – 4977 (+12)
- РСЗВ – 709 (+4)
- засобів ППО ‒ 467 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)
- крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 735 (+1)
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу армії РФ.