ЗСУ вже ліквідували більше 250 тисяч російських загарбників

Станом на 7 серпня на 530-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 250 240 осіб, що на 540 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 4244 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)

артилерійських систем – 4977 (+12)

РСЗВ – 709 (+4)

засобів ППО ‒ 467 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)

крилатих ракет ‒ 1377 (+18)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)

спеціальної техніки ‒ 735 (+1)

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу армії РФ.