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Війна Війна
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Політика
Дата публікації

ЗСУ вже ліквідували більше 250 тисяч російських загарбників

ЗСУ вже ліквідували більше 250 тисяч російських загарбників
Втрати РФ у війні перетнули позначку у 250 тисяч солдатів

Станом на 7 серпня  на 530-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 250 240 осіб, що на 540  загарбників більше порівняно з попередньою добою.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4244 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8) 
  • артилерійських систем – 4977 (+12)
  • РСЗВ – 709 (+4) 
  • засобів ППО ‒ 467 (+1) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 735 (+1)
Фото 2 — ЗСУ вже ліквідували більше 250 тисяч російських загарбників

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу армії РФ.

Автор:
Світлана Манько