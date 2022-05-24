За день оккупанты потеряли 150 военных, 9 танков и 28 боевых бронированных машин, - Генштаб

С начала российского вторжения по состоянию на утро 24 мая потери российских войск составили 29 350 военных, 1302 танка и 3194 боевых бронированных машин. Об этом сообщает министерство обороны со ссылкой на данные Генерального штаба.

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Также за сутки 23 мая захватчики потеряли 2 артиллерийские системы, 1 самолет, 4 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также 2 крылатые ракеты.

Напомним, по состоянию на утро 24 мая россияне оказывают интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.