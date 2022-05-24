За день окупанти втратили 150 військових, 9 танків та 28 бойових броньованих машин, - Генштаб

З початку російського вторгнення станом на ранок 24 травня втрати російських військ склали 29 350 військових, 1302 танки та 3194 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на дані Генерального штабу.

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Також за добу 23 травня загарбники втратили 2 артилерійські системи, 1 літак, 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, станом на ранок 24 травня росіяни надають інтенсивний вогненний вплив вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.