За сутки ВСУ уничтожили 100 оккупантов

За сутки 2 июля Вооруженные силы уничтожили 100 российский военнослужащих. Таким образом российская армия с начала вторжения потеряла примерно 35 970 единиц личного состава. Об этом на Facebook сообщает Генеральный Штаб.

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Также с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля оккупанты потеряли примерно 1584 танка(2 за сутки 2 июля), 3744 боевых бронированных машин(4 за 2 июля), 801 артиллерийскую систему(1 за 2 июля), 246 РСЗО, 105 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов(1 за 2 июля), а также 654 БПЛА оперативно-тактического уровня(1 за 2 июля).

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.