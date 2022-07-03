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За добу ЗСУ знищили 100 окупантів

За добу ЗСУ знищили 100 окупантів

За добу 2 липня Збройні сили знищили 100 російських військовослужбовців. Таким чином, російська армія з початку вторгнення втратила приблизно 35 970 одиниць особового складу. Про це на Facebook повідомляє Генеральний штаб.

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Також з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого окупанти втратили приблизно 1584 танки (2 за добу 2 липня), 3744 бойових броньованих машин (4 за 2 липня), 801 артилерійську систему (1 за 2 липня), 246 РСЗВ, 105 засобів ППО, 2 літаків, 187 гелікоптерів (1 за 2 липня), а також 654 БПЛА оперативно-тактичного рівня (1 за 2 липня).

Фото 2 — За добу ЗСУ знищили 100 окупантів

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 3 липня було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються військові армії країни-агресора РФ.

Автор:
Степан Крьока