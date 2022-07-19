За сутки ВСУ уничтожили 100 оккупантов

За сутки 18 июля Вооруженные силы Украины уничтожили российский военных. Таким образом потери российской армии с момента начала вторжения 24 февраля по состоянию на утро 19 июля составляют 38 550 военнослужащих. Об этом на Facebook сообщает Генеральный штаб.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Также с начала российского вторжения 24 февраля по состоянию на утро 19 июля ВСУ уничтожили 1691 танк(+4 за 18 июля), 3892 боевых бронированных машин(+6 за 18 июля), 851 артиллерийскую систему(+2 за 18 июля), а также 693 БПЛА оперативно-тактического уровня(+1 за 18 июля).

Напомним, российская армия за прошедшие сутки проводила штурмовые действия вблизи Спорного в Донецкой области, однако успеха не имела и отошла. Вооруженные силы Украины также отбили попытки штурмовых действий в направлениях Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС.