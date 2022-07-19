Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

За сутки ВСУ уничтожили 100 оккупантов

За сутки ВСУ уничтожили 100 оккупантов

За сутки 18 июля Вооруженные силы Украины уничтожили российский военных. Таким образом потери российской армии с момента начала вторжения 24 февраля по состоянию на утро 19 июля составляют 38 550 военнослужащих. Об этом на Facebook сообщает Генеральный штаб.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Также с начала российского вторжения 24 февраля по состоянию на утро 19 июля ВСУ уничтожили 1691 танк(+4 за 18 июля), 3892 боевых бронированных машин(+6 за 18 июля), 851 артиллерийскую систему(+2 за 18 июля), а также 693 БПЛА оперативно-тактического уровня(+1 за 18 июля).

Фото 2 — За сутки ВСУ уничтожили 100 оккупантов

Напомним, российская армия за прошедшие сутки проводила штурмовые действия вблизи Спорного в Донецкой области, однако успеха не имела и отошла. Вооруженные силы Украины также отбили попытки штурмовых действий в направлениях Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС.

Автор:
Степан Крьока