За добу ЗСУ знищили 100 окупантів

За добу 18 липня Збройні сили України знищили російських військових. Таким чином, втрати російської армії з моменту початку вторгнення 24 лютого станом на ранок 19 липня становлять 38 550 військовослужбовців. Про це на Facebook повідомляє Генеральний штаб.

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Також з початку російського вторгнення 24 лютого станом на ранок 19 липня ЗСУ знищили 1691 танк (+4 за 18 липня), 3892 бойові броньовані машини (+6 за 18 липня), 851 артилерійську систему (+2 за 18 липня), а також 693 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1 за 18 липня).

Нагадаємо, російська армія минулої доби проводила штурмові дії поблизу Спірного в Донецькій області, проте успіху не мала і відійшла. Збройні сили України також відбили спроби штурмових дій у напрямах Семигір'я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.