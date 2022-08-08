За сутки ВСУ уничтожили 140 оккупантов

За сутки 7 августа Вооруженные силы Украины уничтожили 140 оккупантов. Таким образом общие потери российской армии с 24 февраля по состоянию на утро 8 августа составляют 42 340 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также с начала вторжения российский войск по состоянию на 8 августа ВСУ уничтожили 1811 российских танков(6 за 7 августа), 4070 боевых бронированных машин(15 за 7 августа), 960 артиллерийских систем(2 за 7 августа), 261 РСЗО(1 за 7 августа), 192 вертолета(1 за 7 августа), а также 754 БПЛА оперативно-тактического уровня(4 за 7 августа).

Напомним, в ночь на 8 августа вооруженные силы Украины уничтожили более 100 оккупантов нанеся ракетный удар при помощи HIMARS в Мелитополе.