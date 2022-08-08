За добу ЗСУ знищили 140 окупантів

За добу 7 серпня Збройні сили України знищили 140 окупантів. Таким чином, загальні втрати російської армії з 24 лютого станом на ранок 8 серпня становлять 42 340 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також з початку вторгнення російських військ станом на 8 серпня ЗСУ знищили 1811 російських танків (6 за 7 серпня), 4070 бойових броньованих машин (15 за 7 серпня), 960 артилерійських систем (2 за 7 серпня), 261 РСЗВ (1 за 7 серпня), 192 вертольоти (1 за 7 серпня), а також 754 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4 за 7 серпня).

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня збройні сили України знищили понад 100 окупантів, завдавши ракетного удару за допомогою HIMARS у Мелітополі.