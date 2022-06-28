За сутки ВСУ уничтожили 250 оккупантов

За сутки 27 июня Вооруженные силы Украины уничтожили 250 российских военных. Таким образом общие потери российских войск с момента начала вторжения 24 февраля составили примерно 35 250 человек. Об этом на Facebook сообщает Генеральный штаб.

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Кроме того, с начала вторжения подразделениями ВСУ было ликвидировано 1567 российских танков(15 за 27 июня), 3704 боевых бронированных машин(17 за 27 июня), 778 артиллерийских систем(7 за 27 июня), 243 РСЗО, 102 единицы ПВО(1 за 27 июня), 217 самолетов и 185 вертолетов(1 за 27 июня).

Напомним, оккупанты хотят взять под контроль дорогу Бахмут-Лисичанск, а также готовят наступление на Славянск.