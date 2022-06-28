Армия РФ хочет взять под контроль дорогу Бахмут-Лисичанск, а на востоке готовит наступление на Славянск – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в Facebook сводку основных событий на фронте за последние сутки, по состоянию на утро 28 июня.

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Отмечается, что российские захватчики ведут штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск.

В этот же время россияне непрерывно обстреливают Лисичанск. Кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка. Кроме того, враг продолжает пытаться взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск.

На Северском направлении россияне открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Стариковое, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении оккупанты сконцентрировали все свои силы на удерживании занятый позиций, пытаются помешать ВСУ продвинутся в Херсонской и Николаевской областях.

Такой же тактики враг придерживается на Харьковском направлении. Там россияне сосредоточились на недопущении продвижения украинских защитников к государственной границе Украины.

Украинские военные успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка – Залиман и Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях в ВС РБ продолжаются плановые тренировки с привлечением узлов связи пунктов управления.

Также на этом направлении не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений ВС Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь. В Генштабе призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.