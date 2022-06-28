Армія РФ хоче взяти під контроль дорогу Бахмут-Лисичанськ, а на сході готує наступ на Слов'янськ – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував у Facebook зведення основних подій на фронті за останню добу станом на ранок 28 червня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що російські загарбники ведуть штурмові дії у напрямку Довгенького – Долина та створює умови для наступу на Слов'янськ.

У цей же час росіяни безперервно обстрілюють Лисичанськ. Крім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Миколаївка та Яківлівка. Крім того, ворог продовжує намагатися взяти під контроль автошлях Бахмут – Лисичанськ.

На Сіверському напрямі росіяни відкривали вогонь із ствольної та реактивної артилерії в районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхнє Пожня Сумської області.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута та Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії продовжуються.

На Південнобузькому напрямку окупанти сконцентрували всі свої сили на утриманні зайнятих позицій, намагаються перешкодити ЗСУ просунуться у Херсонській та Миколаївській областях.

Такої самої тактики ворог дотримується на Харківському напрямку. Там росіяни зосередилися на недопущенні просування українських захисників до державного кордону України.

Українські військові успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман та Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках у ЗС РБ продовжуються планові тренування із залученням вузлів зв'язку пунктів управління.

Також на цьому напрямі не виключається проведення демонстративних та провокаційних дій з боку підрозділів ЗС Республіки Білорусь у прикордонних з Україною районах, а також посилення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.

Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь. У Генштабі закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.