За добу ЗСУ знищили 250 окупантів

За добу 27 червня Збройні сили України знищили 250 російських військових. Таким чином, загальні втрати російських військ з моменту початку вторгнення 24 лютого склали приблизно 35 250 осіб. Про це на Facebook повідомляє Генеральний штаб.

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Крім того, з початку вторгнення підрозділами ЗСУ було ліквідовано 1567 російських танків (15 за 27 червня), 3704 бойових броньованих машин (17 за 27 червня), 778 артилерійських систем (7 за 27 червня), 243 РСЗВ, 102 одиниці ППО 27 червня), 217 літаків та 185 вертольотів (1 за 27 червня).

Нагадаємо, окупанти хочуть взяти під контроль дорогу Бахмут-Лисичанськ, а також готують наступ на Слов'янськ.