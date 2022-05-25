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Зеленский назвал условия, при которых возможно завершение войны в Украине

Владимир Зеленский, президент Украины, глава государства
Фото: Офис президента Украины

Завершение войны в Украине зависит от желания Российской Федерации, финансовой прочности Украины и отсутствия боязни западных стран воевать с Россией. 

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Давосе. 

"Что касается того, когда эта война может закончиться. Я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины, желания объединенного Запада не бояться воевать с Российской Федерацией, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", - заявил он. 

Президент отметил, что завершение войны также зависит от желания РФ, поскольку война закончится в любом случае.

"Мы понимаем, что есть военная часть войны и после нее в любом случае будет мирный процесс и стол переговоров и будет точно мир. Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России. Это тоже зависит от желания действующего президента России", - подчеркнул Зеленский. 

Глава государства подытожил, что когда Владимир Путин будет готов выйти в реальность, он точно поймет, что надо заканчивать войну, начатую им. 

Напомним, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане 5 мая заявил, что, по прогнозам альянса, в ближайшие недели российско-украинская война войдет в решающую фазу.

Война, по мнению Джоане, станет в этот период более интенсивной, и принесет еще больше жертв. В то же время он исключает эскалацию между РФ и НАТО.

Автор:
Анастасия Дедковская