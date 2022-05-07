В НАТО спрогнозировали время начала решающей фазы войны в Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане 5 мая заявил, что, по прогнозам альянса, в ближайшие недели российско-украинская война войдет в решающую фазу.

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Об этом он сообщил в интервью Al Jazeera.

"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими, даже если война продлится более длительное время", — сказал Джоане.

Он отметил, эта новая фаза не означает скорое завершение боевых действий. Война, по мнению Джоане, станет в этот период более интенсивной, и принесет еще больше жертв. В то же время он исключает эскалацию между РФ и НАТО.

"Мы стараемся избежать такого сценария (прямой конфронтации — Delo.ua)", – сказал он.

Несмотря на такие заявления НАТО усиливает свои позиции в странах-членах альянса, которые расположены вблизи РФ. В частности, НАТО создает новую боевую группу в Румынии. Альянс решил нарастить присутствие войск на Балканах после военного вторжения РФ в Украину.

В НАТО подчеркивают, что участники Альянса постоянно проводят учения, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Североатлантического союза. По данным Минобороны Румынии, со 2 по 13 мая на территории страны проводятся международные учения Сил специального назначения.