В НАТО спрогнозували час початку вирішальної фази війни в Україні

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 5 травня заявив, що, за прогнозами альянсу, найближчими тижнями російсько-українська війна увійде до вирішальної фази.

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Про це він повідомив в інтерв’ю Al Jazeera.

"Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними, навіть якщо війна триватиме більш тривалий час", - сказав Джоані.

Він зазначив, що ця нова фаза не означає швидке завершення бойових дій. Війна, на думку Джоане, стане в цей період інтенсивнішою, і принесе ще більше жертв. Водночас, він виключає ескалацію між РФ і НАТО.

"Ми намагаємося уникнути такого сценарію (прямої конфронтації - Delo.ua )", - сказав він.

Незважаючи на такі заяви, НАТО посилює свої позиції в країнах-членах альянсу, які розташовані поблизу РФ. Зокрема, НАТО створює нову бойову групу у Румунії. Альянс вирішив наростити присутність військ на Балканах після воєнного вторгнення РФ в Україну.

У НАТО наголошують, що учасники Альянсу постійно проводять навчання, щоб підготуватися до будь-якої загрози для забезпечення безпеки Альянсу. За даними Міноборони Румунії, з 2 до 13 травня на території країни проводяться міжнародні навчання Сил спеціального призначення.