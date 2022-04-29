США відправили в Україну снаряди для гаубиць стандарту НАТО (ФОТО)

Зі США повітряним шляхом до України відправлено партію боєприпасів для важкої артилерії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

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"Авіаційні техніки Повітряних сил США завантажили боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм", - йдеться у повідомленні.

Снаряди розмістили в літак C-17 Globemaster III на базі Повітряних сил США "Тревіс" у Каліфорнії. Літак уже вилетів.

Також Генштаб оприлюднив фото перевезення боєприпасів для гаубиць калібру 155 мм у літак.

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США", - наголошують українські військові.

Нагадаємо, законопроект про ленд-ліз підтримала Палата представників Конгресу США. Акт підтримали 417 конгресменів. Закон передбачає значне прискорення постачання в Україну зброї, транспорту, продовольства та допомоги із США.

Перед цим президент США Джозеф Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 800 мільйонів доларів.