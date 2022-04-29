США отправили в Украину снаряды для гаубиц стандарта НАТО (ФОТО)

Из США воздушным путем в Украины отправлена партия боеприпасов для тяжелой артиллерии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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"Авиационные техники Воздушных сил США загрузили боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм", — говорится в сообщении.

Погрузку произвели в самолет C-17 Globemaster III на базе Воздушных сил США "Тревис" в Калифорнии. Самолет уже вылетел.

Также Генштаб обнародовал фото погрузки боеприпасов для гаубиц калибра 155 мм в самолет.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь США", — подчеркивают украинские военные.

Напомним, законопроект о ленд-лизе поддержала Палата представителей Конгресса США. Акт поддержали 417 конгрессменов. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину оружия, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Перед этим президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 800 миллионов долларов.