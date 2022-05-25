Зеленський назвав умови, за яких можливе завершення війни в Україні

Завершення війни в Україні залежить від бажання Російської Федерації, фінансової міцності України та відсутність остраху західних країн воювати з Росією.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у Давосі.

Що стосується того, коли ця війна може закінчитися. Я думаю, це залежить від деяких речей. Насамперед від бажання різних сторін, бажання об'єднаного Заходу з приводу міцності та озброєння, фінансової міцності України, бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з Російською Федерацією, воювати в цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми", - заявив він.

Президент зазначив, що завершення війни також залежить від бажання РФ, оскільки війна закінчиться у будь-якому разі.

"Ми розуміємо, що є військова частина війни і після неї у будь-якому разі буде мирний процес і стіл переговорів і буде точно мир. Питання з ким Україна домовлятиметься, з яким президентом Росії. Це також залежить від бажання чинного президента Росії", - наголосив Зеленський.

Глава держави підсумував, що коли Володимир Путін буде готовий вийти в реальність, він точно зрозуміє, що треба закінчувати розпочату війну.

Нагадаємо, заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане 5 травня заявив, що, за прогнозами альянсу, найближчими тижнями російсько-українська війна увійде до вирішальної фази.

Війна, на думку Джоане, стане в цей період інтенсивнішою і принесе ще більше жертв. Водночас, він виключає ескалацію між РФ і НАТО.