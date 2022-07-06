Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд по стране военнообязанным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу ВСУ отменить вызвавший скандал порядок выдачи разрешений на поездки военнообязанным по стране.

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Об этом сообщает телеканал Украина24 со ссылкой на источники.

На заседании с военными президент заслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

Главком ВСУ Залужный официально подтвердил, что приказ о запрете мужчинам покидать место жительства без разрешения военкомата отменён и отправлен на доработку.

"Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства", - сообщил Залужный.

Напомним, что ранее во вторник Генштаб сообщил, что разработал порядок предоставления разрешения гражданам, состоящим на военном учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Позже днем Генштаб распространил заявление от имени Залужного о том, что "все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать, а планирующие выезд за пределы своих районов и областей должны взять разрешение в ТЦК".

Вечером же Генштаб распространил уже другое заявление, сделанное в эфире национального телемарафона представителем Главного управления персонала Генштаба Александром Хлысем. Тот заявил, что речь идет только о необходимости разрешений при выезде за пределы области.

В свою очередь группа депутатов из пропрезидентской фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить все три нормы соответствующих законов разных лет, которые предусматривают ограничения на перемещение военнообязанных.

Отметим при этом, что ни в одной из них вообще не указывается уровень территориальных единиц, к которым эти ограничения привязаны, а сами регулируемые понятия отличаются по смыслу, поскольку описаны как "выезд с места проживания" и "смена места проживания (места пребывания)", что в совокупности вызвало в обществе неразбериху с пониманием сути решения Генштаба.