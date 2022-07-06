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Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд по стране военнообязанным
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу ВСУ отменить вызвавший скандал порядок выдачи разрешений на поездки военнообязанным по стране.
Об этом сообщает телеканал Украина24 со ссылкой на источники.
На заседании с военными президент заслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.
Главком ВСУ Залужный официально подтвердил, что приказ о запрете мужчинам покидать место жительства без разрешения военкомата отменён и отправлен на доработку.
"Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства", - сообщил Залужный.
Напомним, что ранее во вторник Генштаб сообщил, что разработал порядок предоставления разрешения гражданам, состоящим на военном учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.
Позже днем Генштаб распространил заявление от имени Залужного о том, что "все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать, а планирующие выезд за пределы своих районов и областей должны взять разрешение в ТЦК".
Вечером же Генштаб распространил уже другое заявление, сделанное в эфире национального телемарафона представителем Главного управления персонала Генштаба Александром Хлысем. Тот заявил, что речь идет только о необходимости разрешений при выезде за пределы области.
В свою очередь группа депутатов из пропрезидентской фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить все три нормы соответствующих законов разных лет, которые предусматривают ограничения на перемещение военнообязанных.
Отметим при этом, что ни в одной из них вообще не указывается уровень территориальных единиц, к которым эти ограничения привязаны, а сами регулируемые понятия отличаются по смыслу, поскольку описаны как "выезд с места проживания" и "смена места проживания (места пребывания)", что в совокупности вызвало в обществе неразбериху с пониманием сути решения Генштаба.