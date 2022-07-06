Зеленський доручив Генштабу скасувати порядок видачі дозволів на виїзд у межах країни військовозобов'язаним

Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу ЗСУ скасувати скандальний порядок видачі дозволів на поїздки військовозобов'язаним по країні.

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Про це повідомляє телеканал Україна24 із посиланням на джерела.

На засіданні з військовими президент заслухав доповідь головкому ЗСУ Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних залишати межі місць проживання.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики у цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Зеленський доручив скасувати ухвалений Генштабом порядок із метою його доопрацювання із збереженням обороноздатності країни.

Головком ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що наказ про заборону чоловікам залишати місце проживання без дозволу військкомату скасовано та відправлено на доопрацювання.

"Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави.", - повідомив Залужний.

За його словами, оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

Нагадаємо, що раніше у вівторок Генштаб повідомив, що розробив порядок надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Пізніше вдень Генштаб поширив Заява від імені Залужного про те, що "усі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, мають це зробити, а ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей мають взяти дозвіл до ТЦК".

Увечері Генштаб поширив уже інше заяву, зроблену в ефірі національного телемарафону представником Головного управління персоналу Генштабу Олександром Хлисем. Той заявив, що йдеться лише про необхідність дозволів при виїзді за межі області .

У свою чергу група депутатів із пропрезидентської фракції "Слуга народу" внесла до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати всі три норми відповідних законів різних років, які передбачають обмеження переміщення військовозобов'язаних.

Зазначимо при цьому, що в жодній із них взагалі не вказується рівень територіальних одиниць, до яких ці обмеження прив'язані, а самі регульовані поняття відрізняються за змістом, оскільки описані як "виїзд з місця проживання" та "зміна місця проживання (місця перебування)", що разом викликало у суспільстві плутанину з розумінням суті рішення Генштабу.