Андрей Стрихарский: управление многоквартирными домами станет более эффективным и прозрачным

Народный депутат Андрей Стрихарский приветствует принятие Верховной Радой в целом законопроекта №7029 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами" и констатирует, что новый закон улучшит управление многоквартирными домами.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил на своей странице в Facebook.

Принятый 14 июля документ предусматривает ряд новшеств, которые откроют дополнительные возможности жильцам многоквартирных домов:

возможность дистанционно участвовать в собрании по видеосвязи;

упрощенный порядок голосования на собрании;

возможность уведомлять совладельцев о сборах посредством телекоммуникационных средств;

расширение полномочий правления на период военного положения и год после его прекращения; нормирование передачи проектной документации и документов по гарантийным обязательствам по строительным работам;

нормирование вопроса создания групп совладельцев относительно общего имущества, находящегося в их пользовании, для самостоятельного управления им за свой счет; предоставление ОСМД 3 лет после завершения военного положения для приведения уставов в соответствие с изменениями в закон.

Эти нововведения преследуют цель сделать управление многоквартирными домами более эффективным и прозрачным. К тому же нормы законопроекта решают сложные ситуации, вызванные войной, когда люди были вынуждены покинуть свои дома и не могут участвовать в согласовании важных для дома и его жителей решений.

"Сегодня большая часть совладельцев домов разъехались и проживают в других областях или даже странах. Напомню, что количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан и еще более 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе. В этих условиях у нас есть все возможности применять современные технологии для согласования важных решений - собрание по видеосвязи, информирование о них по электронной почте, подпись с помощью ЭЦП и т.д.", - считает Андрей Стрихарский.

По мнению Андрея Стрихарского, цифровизация в этой сфере давно назрела, а в нынешних условиях — настоятельная потребность: "У нас есть современные инструменты и технологии, которые способны улучшить многие процессы в развитии страны. Мы будем и дальше использовать их, для наших граждан" .

Напомним, ранее Андрей Стрихарский сообщал, что Верховная рада поддержала увеличение отпусков и доплат военным.

Также Стрихарский заявлял, что послевоенное восстановление Украины должно обязательно учитывать принципы безбарьерности.