Андрій Стріхарський: управління багатоквартирними будинками стане більш ефективним і прозорим

Народний депутат Андрій Стріхарський вітає прийняття Верховною Радою в цілому законопроекту №7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками", і констатує, що новий закон покращить управління багатоквартирними будинками.

Про це Андрій Стріхарський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Ухвалений 14 липня документ передбачає низку нововведень, які відкриють додаткові можливості мешканцям багатоквартирних будинків:

можливість дистанційно брати участь у зборах по відеозв'язку;

спрощений порядок голосування на зборах;

можливість повідомляти співвласників про збори за допомогою телекомунікаційних засобів;

розширення повноважень правління на період воєнного стану та один рік після його припинення; унормування передачі проєктної документації та документів щодо гарантійних зобов'язань щодо будівельних робіт;

унормування питання створення груп співвласників щодо спільного майна, що перебуває у їх користуванні, для самостійного управління ним власним коштом; надання ОСББ 3 років після завершення воєнного стану для приведення статутів у відповідність зі змінами до закону.

Ці нововведення мають на меті зробити управління багатоквартирними будинками більш ефективним і прозорим. До того ж норм законопроєкту вирішують складні ситуації, викликані війною, коли люди були вимушені залишити свої домівки і не можуть брати участь у погодженні важливих для будинка та його мешканців рішень.

"Сьогодні велика частина співвласників будинків роз’їхались і мешкають в інших областях або, навіть, країнах. Нагадаю, що кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 млн громадян і ще понад 4 млн осіб зареєструвалися для отримання тимчасового захисту у Європі. В цих умовах у нас є всі можливості застосовувати сучасні технології для погодження важливих рішень — збори по відеозв’язку, інформування про них електронною поштою, підпис за допомогою ЕЦП тощо", — вважає Андрій Стріхарський.

На думку Андрія Стріхарського, цифровізація в цій сфері давно назріла, а в теперішніх умовах — є нагальною потребою: "У нас є сучасні інструменти та технології, які здатні покращити багато процесів в розбудові країни. Ми будемо й надалі використовувати їх, для наших громадян".

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський повідомляв, що Верховна рада підтримала збільшення відпусток та доплат військовим.

Також Стріхарський заявляв, що повоєнна відбудова України має обов'язково враховувати принципи безбар'єрності.