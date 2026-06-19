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Цены на первичке в Одессе в июне 2026 (инфографика)

Одесса
Цены на первичке в Одессе в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на июнь 2026 года. Детальный анализ цен на новостройки в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Одессе в июне 2026

По состоянию на июнь 2026 года первичный рынок Одессы сохраняет умеренный, но устойчивый рост цен в категориях «комфорт» и «бизнес». В годовом измерении рынок продолжает демонстрировать положительную динамику — цены выросли более чем на 5% (комфорт), на 7% (эконом) и на 17% (бизнес) по сравнению с июнем прошлого года. В настоящее время цены за квадратный метр следующие:

  • Эконом-класс — 31 500 грн/кв. м;
  • Комфорт-класс — 39 400 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 57 200 грн/кв. м.

Аналитики отмечают, что Одесса продолжает постепенно восстанавливать позиции на рынке первичной недвижимости Украины. 

На это влияет растущий спрос со стороны внутренних переселенцев, восстановление логистической и туристической инфраструктуры города, а также активизация застройщиков, выводящих новые объекты на рынок несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с ситуацией в сфере безопасности. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Одессе по районам

Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы

Наиболее дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и прибрежных районах города. Лидерами среди наиболее дорогих районов для покупки первичной недвижимости остаются:

  • Приморский — 67 600 грн/кв. м;
  • Киевский — 49 500 грн/кв. м.

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в июне 2026 относятся:

  • Пересыпский — 42 800 грн/кв. м;
  • Хаджибейский — 36 000 грн/кв. м.
Фото 2 — Цены на первичке в Одессе в июне 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

При этом разрыв между ценами в прибрежных и центральных районах и на периферии Одессы остаётся одним из наибольших среди крупных городов Украины. В целом это объясняется туристическим и рекреационным потенциалом морского побережья, а также концентрацией деловой активности в Приморском и Киевском районах.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенное влияние на цену оказывает класс жилого комплекса. Наиболее дорогие предложения на первичном рынке Одессы в июне 2026 представлены в следующих сегментах:

  • Премиум-класс — 79 400 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 57 200 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке в Одессе в июне 2026 (инфографика)
Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Одессе — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 39 400 грн/кв. м;
  • Эконом-класс — 31 500 грн/кв. м.

Именно премиум- и комфорт-класс продолжает демонстрировать наиболее стабильный рост спроса. Этот сегмент привлекает как местных покупателей, так и переселенцев, рассматривающих Одессу как место для длительного проживания. 

Эконом-класс, в свою очередь, демонстрирует более сдержанную ценовую динамику, однако остаётся наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом и молодых семей.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по Одессе

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Одессы в июне 2026 года составляет около 51 600 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то средняя стоимость квадратного метра выросла приблизительно на 0,9% (в мае средняя стоимость составляла 51 100 грн).

В более длительной перспективе рынок продолжает демонстрировать умеренный рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте комфорт-класса и в Приморском районе, тогда как эконом-класс и периферийные районы демонстрируют более сдержанную динамику. 

На рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жильё даже в условиях нестабильной экономической ситуации и ситуации в сфере безопасности на юге страны.

Фото 4 — Цены на первичке в Одессе в июне 2026 (инфографика)
Медианы цены квадратного метра в новостройках по Одессе — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы

По данным портала m2bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы составляет 42 000 грн. На этот ценовой диапазон приходится 6,7% предложений. Именно он является наиболее популярным на первичном рынке, соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса и пользуется наибольшим спросом среди покупателей.

Фото 5 — Цены на первичке в Одессе в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы по состоянию на июнь 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

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