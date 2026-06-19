- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на первинці в Одесі в червні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Одеси станом на червень 2026 року. Детальний аналіз цін на новобудови у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на новобудови в Одесі в червні 2026
- Ціни на новобудови в Одесі по районах
- Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
- Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси
Як змінились ціни на новобудови в Одесі в червні 2026
Станом на червень 2026 року первинний ринок Одеси зберігає помірне, але стійке зростання цін у категоріях «комфорт» та «бізнес». У річному вимірі ринок продовжує демонструвати позитивну динаміку — ціни зросли більш ніж на 5% (комфорт), на 7% (економ) та на 17% (бізнес) порівняно з червнем минулого року. Наразі ціни за квадратний метр такі:
- Економ-клас — 31 500 грн/кв. м;
- Комфорт-клас — 39 400 грн/кв. м;
- Бізнес-клас — 57 200 грн/кв. м.
Аналітики зазначають, що Одеса продовжує поступово відновлювати позиції на ринку первинної нерухомості України. На це впливає зростаючий попит з боку внутрішніх переселенців, відновлення логістичної та туристичної інфраструктури міста, а також активізація забудовників, які виводять нові об'єкти на ринок попри збереження ризиків, пов'язаних із безпековою ситуацією. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.
Ціни на новобудови в Одесі по районах
Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси
Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та прибережних районах міста. Лідерами серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишаються:
- Приморський — 67 600 грн/кв. м;
- Київський — 49 500 грн/кв. м.
До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у червні 2026 відносяться:
- Пересипський — 42 800 грн/кв. м;
- Хаджибейський — 36 000 грн/кв. м.
При цьому розрив між цінами у прибережних і центральних районах та периферії Одеси залишається одним із найбільших серед великих міст України. Загалом це через туристичний і рекреаційний потенціал морського узбережжя та концентрацію ділової активності в Приморському й Київському районах.
Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Одеси у червні 2026 представлені у таких сегментах:
- Преміум-клас — 79 400 грн/кв. м;
- Бізнес-клас — 57 200 грн/кв. м.
Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:
- Комфорт-клас — 39 400 грн/кв. м;
- Економ-клас — 31 500 грн/кв. м.
Саме преміум- та комфорт-клас продовжує демонструвати найстабільніше зростання попиту. Цей сегмент приваблює як місцевих покупців, так і переселенців, які розглядають Одесу як місце для тривалого проживання. Економ-клас, своєю чергою, демонструє більш стриману цінову динаміку, однак залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом та молодих сімей.
Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі
За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Одеси у червні 2026 року становить близько 51 800 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра зросла приблизно на 0,9% (у травні середня вартість становила 51 800 грн).
У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати помірне зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу та в Приморському районі, тоді як економ-клас і периферійні райони демонструють більш стриману динаміку. На ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної та безпекової ситуації на півдні країни.
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси
За даними порталу m2bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра в новобудовах Одеси становить 42 000 грн. Під таку ціну потрапляє 6,7% пропозицій. Найбільше пропозицій на первинному ринку припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:
- Ціни на первинці у Києві в червні 2026 (інфографіка);
- Ціни на первинці у Львові в червні 2026 (інфографіка);
- Ціни на первинці в Україні в червні 2026 (інфографіка).