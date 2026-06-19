Ціни на первинці в Одесі в червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Одеси станом на червень 2026 року. Детальний аналіз цін на новобудови у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови в Одесі в червні 2026

Станом на червень 2026 року первинний ринок Одеси зберігає помірне, але стійке зростання цін у категоріях «комфорт» та «бізнес». У річному вимірі ринок продовжує демонструвати позитивну динаміку — ціни зросли більш ніж на 5% (комфорт), на 7% (економ) та на 17% (бізнес) порівняно з червнем минулого року. Наразі ціни за квадратний метр такі:

Економ-клас — 31 500 грн/кв. м;

Комфорт-клас — 39 400 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 57 200 грн/кв. м.

Аналітики зазначають, що Одеса продовжує поступово відновлювати позиції на ринку первинної нерухомості України. На це впливає зростаючий попит з боку внутрішніх переселенців, відновлення логістичної та туристичної інфраструктури міста, а також активізація забудовників, які виводять нові об'єкти на ринок попри збереження ризиків, пов'язаних із безпековою ситуацією. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Одесі по районах

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та прибережних районах міста. Лідерами серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишаються:

Приморський — 67 600 грн/кв. м;

Київський — 49 500 грн/кв. м.

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у червні 2026 відносяться:

Пересипський — 42 800 грн/кв. м;

Хаджибейський — 36 000 грн/кв. м.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

При цьому розрив між цінами у прибережних і центральних районах та периферії Одеси залишається одним із найбільших серед великих міст України. Загалом це через туристичний і рекреаційний потенціал морського узбережжя та концентрацію ділової активності в Приморському й Київському районах.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Одеси у червні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 79 400 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 57 200 грн/кв. м.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Одесі — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 39 400 грн/кв. м;

Економ-клас — 31 500 грн/кв. м.

Саме преміум- та комфорт-клас продовжує демонструвати найстабільніше зростання попиту. Цей сегмент приваблює як місцевих покупців, так і переселенців, які розглядають Одесу як місце для тривалого проживання. Економ-клас, своєю чергою, демонструє більш стриману цінову динаміку, однак залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом та молодих сімей.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Одеси у червні 2026 року становить близько 51 800 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра зросла приблизно на 0,9% (у травні середня вартість становила 51 800 грн).

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати помірне зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу та в Приморському районі, тоді як економ-клас і периферійні райони демонструють більш стриману динаміку. На ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної та безпекової ситуації на півдні країни.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси

За даними порталу m2bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра в новобудовах Одеси становить 42 000 грн. Під таку ціну потрапляє 6,7% пропозицій. Найбільше пропозицій на первинному ринку припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси станом на червень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

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