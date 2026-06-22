Цены на вторичке в Киеве в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на июнь 2026 года. Детальный анализ цен на вторичное жильё в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жильё в Киеве в июне 2026

По состоянию на июнь 2026 года вторичный рынок Киева продолжает демонстрировать устойчивый рост цен. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в столице сохраняет восходящую динамику во всех сегментах. В настоящее время средние цены по типам квартир следующие:

Однокомнатные — 70 000 долларов (+8% за год);

Двухкомнатные — 108 000 долларов (+8% за год);

Трёхкомнатные — 155 000 долларов (+3% за год).

Дополнительно на рынок влияют ограниченное предложение готового жилья, растущий спрос на квартиры с автономным электроснабжением и возможностью немедленного заселения, а также миграционные процессы. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё в Киеве по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидером по стоимости жилья остаётся:

Печерский — 150 000 долларов;

Шевченковский — 96 000 долларов;

Голосеевский — 79 000 долларов.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Дарницкий — 66 000 долларов;

Днепровский — 65 000 долларов;

Соломенский — 62 000 долларов;

Оболонский — 61 500 долларов.

Наиболее доступное однокомнатное жильё можно найти в следующих районах:

Святошинский — 50 000 долларов;

Деснянский — 45 000 долларов.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:

Вишневое — 53 000 долларов;

Бровары — 50 000 долларов;

Ирпень — 49 000 долларов;

Буча — 36 000 долларов;

Гостомель — 29 000 долларов.

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Наиболее дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:

Печерский — 220 000 долларов;

Шевченковский — 135 000 долларов;

Голосеевский — 122 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Дарницкий — 97 000 долларов;

Соломенский — 90 000 долларов;

Оболонский — 86 000 долларов;

Днепровский — 82 700 долларов.

Наиболее доступное двухкомнатное жильё предлагают:

Святошинский — 70 000 долларов;

Деснянский — 64 000 долларов.

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Тем, кто рассматривает двухкомнатное жильё и готов к переезду за пределы столицы, киевская агломерация предлагает значительно выгодные варианты:

Вишневое — 72 000 долларов;

Бровары — 72 500 долларов;

Ирпень — 69 000 долларов;

Буча — 58 000 долларов;

Гостомель — 51 000 долларов.

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами является наиболее выраженным — более чем в четыре раза между самым дешёвым и самым дорогим районом. Наиболее высокие цены фиксируются в:

Печерском — 330 000 долларов;

Шевченковском — 214 000 долларов;

Голосеевском — 165 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Соломенский — 129 000 долларов;

Оболонский — 120 000 долларов;

Днепровский — 120 000 долларов;

Дарницкий — 120 000 долларов.

Наиболее доступное трёхкомнатное жильё предлагают:

Святошинский — 95 000 долларов;

Деснянский — 77 000 долларов.

Медианные цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения трёхкомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 109 000 долларов;

Бровары — 85 000 долларов;

Вишневое — 90 000 долларов;

Ирпень — 82 000 долларов;

Гостомель — 69 800 долларов;

Буча — 65 000 долларов.

Аналитики рынка обращают внимание на сохранение существенного разрыва между правым и левым берегом Днепра. Разница между самым дешёвым и самым дорогим районом в сегменте однокомнатных квартир превышает три раза, а в трёхкомнатных — более трёх раз: от 78 000 долларов в Деснянском до 329 000 долларов в Печерском районе.

Средние цены на вторичное жильё по Киеву

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в июне 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июне 2026 года составляет 70 000 долларов в объявлениях от собственников и 58 000 долларов по фактически проданным квартирам. За год этот сегмент фактически не изменился, и наибольший спрос фиксируется на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Киева составляет 56 000 грн. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке (7,8%) приходится именно на этот ценовой диапазон. Такой же процент имеют предложения с ценой 80 000 грн за квадратный метр.

Наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Киева по состоянию на июнь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июне 2026 года составляет 108 000 долларов по предложениям собственников. Разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами остаётся существенным: средняя цена проданных квартир на вторичке составляет 79 500 долларов. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом.

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Медианные цены на трёхкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июне 2026 года составляет 155 000 долларов в объявлениях и удерживается на этом уровне уже не один месяц. Цена проданных квартир при этом составляет около 95 000 долларов — абсолютные значения остаются наиболее высокими среди всех типов квартир.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Примечательно, что вторичное жильё остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

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