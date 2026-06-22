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Ціни на вторинці в Києві в червні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Києва станом на червень 2026 року. Детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в червні 2026
- Ціни на вторинне житло в Києві по районах
- Середні ціни на вторинне житло по Києву
Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в червні 2026
Станом на червень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати стійке зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у столиці зберігає висхідну динаміку в усіх сегментах. Наразі середні ціни за типами квартир такі:
- Однокімнатні — 70 000 доларів (+8% за рік);
- Двокімнатні — 108 000 доларів (+8% за рік);
- Трикімнатні — 155 000 доларів (+3% за рік).
Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Києві по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:
- Печерський — 150 000 доларів;
- Шевченківський — 96 000 доларів;
- Голосіївський — 79 000 доларів.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Дарницький — 66 000 доларів;
- Дніпровський — 65 000 доларів;
- Солом'янський — 62 000 доларів;
- Оболонський — 61 500 доларів.
Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:
- Святошинський — 50 000 доларів;
- Деснянський — 45 000 доларів.
В київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:
- Вишневе — 53 000 доларів;
- Бровари — 50 000 доларів;
- Ірпінь — 49 000 доларів;
- Буча — 36 000 доларів;
- Гостомель — 29 000 доларів.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:
- Печерський — 220 000 доларів;
- Шевченківський — 135 000 доларів;
- Голосіївський — 122 000 доларів.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Дарницький — 97 000 доларів;
- Солом'янський — 90 000 доларів;
- Оболонський — 86 000 доларів;
- Дніпровський — 82 700 доларів.
Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:
- Святошинський — 70 000 доларів;
- Деснянський — 64 000 доларів.
Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:
- Вишневе — 72 000 доларів;
- Бровари — 72 500 доларів;
- Ірпінь — 69 000 доларів;
- Буча — 58 000 доларів;
- Гостомель — 51 000 доларів.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — понад чотири рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:
- Печерському — 330 000 доларів;
- Шевченківському — 214 000 доларів;
- Голосіївському — 165 000 доларів.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Солом'янський — 129 000 доларів;
- Оболонський — 120 000 доларів;
- Дніпровський — 120 000 доларів;
- Дарницький — 120 000 доларів.
Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:
- Святошинський — 95 000 доларів;
- Деснянський — 77 000 доларів.
В київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 109 000 доларів;
- Бровари — 85 000 доларів;
- Вишневе — 90 000 доларів;
- Ірпінь — 82 000 доларів;
- Гостомель — 69 800 доларів;
- Буча — 65 000 доларів.
Аналітики ринку звертають увагу на збереження суттєвого розриву між правим та лівим берегом Дніпра. Різниця між найдешевшим та найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир перевищує три рази, а у трикімнатних — понад три рази: від 78 000 доларів у Деснянському до 329 000 доларів у Печерському районі.
Середні ціни на вторинне житло по Києву
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у червні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у червні 2026 року становить 70 000 доларів в оголошеннях від власників та 58 000 доларів за фактично проданими квартирами. За рік цей сегмент фактично не змінився, і найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю.
За даними M2Bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва становить 56 000 грн. Найбільше пропозицій на вторинному ринку (7,8%) припадає саме на цей ціновий діапазон. Такий самий відсоток мають пропозиції з ціною 80 000 грн за квадратний метр.
Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у червні 2026 року становить 108 000 доларів за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: середня ціна проданих квартир на вторинці становить 79 500 доларів. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.
Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у червні 2026 року становить 155 000 доларів в оголошеннях і утримується на цьому рівні вже не один місяць. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 95 000 доларів — абсолютні значення залишаються найвищими серед усіх типів квартир.
Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.
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