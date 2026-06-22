Ціни на вторинці в Києві в червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Києва станом на червень 2026 року. Детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в червні 2026

Станом на червень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати стійке зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у столиці зберігає висхідну динаміку в усіх сегментах. Наразі середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 70 000 доларів (+8% за рік);

Двокімнатні — 108 000 доларів (+8% за рік);

Трикімнатні — 155 000 доларів (+3% за рік).

Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Києві по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:

Печерський — 150 000 доларів;

Шевченківський — 96 000 доларів;

Голосіївський — 79 000 доларів.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Дарницький — 66 000 доларів;

Дніпровський — 65 000 доларів;

Солом'янський — 62 000 доларів;

Оболонський — 61 500 доларів.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

Святошинський — 50 000 доларів;

Деснянський — 45 000 доларів.

Медіанна ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

В київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:

Вишневе — 53 000 доларів;

Бровари — 50 000 доларів;

Ірпінь — 49 000 доларів;

Буча — 36 000 доларів;

Гостомель — 29 000 доларів.

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Печерський — 220 000 доларів;

Шевченківський — 135 000 доларів;

Голосіївський — 122 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Дарницький — 97 000 доларів;

Солом'янський — 90 000 доларів;

Оболонський — 86 000 доларів;

Дніпровський — 82 700 доларів.

Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:

Святошинський — 70 000 доларів;

Деснянський — 64 000 доларів.

Медіанна ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:

Вишневе — 72 000 доларів;

Бровари — 72 500 доларів;

Ірпінь — 69 000 доларів;

Буча — 58 000 доларів;

Гостомель — 51 000 доларів.

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — понад чотири рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Печерському — 330 000 доларів;

Шевченківському — 214 000 доларів;

Голосіївському — 165 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Солом'янський — 129 000 доларів;

Оболонський — 120 000 доларів;

Дніпровський — 120 000 доларів;

Дарницький — 120 000 доларів.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

Святошинський — 95 000 доларів;

Деснянський — 77 000 доларів.

Медіанна ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

В київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 109 000 доларів;

Бровари — 85 000 доларів;

Вишневе — 90 000 доларів;

Ірпінь — 82 000 доларів;

Гостомель — 69 800 доларів;

Буча — 65 000 доларів.

Аналітики ринку звертають увагу на збереження суттєвого розриву між правим та лівим берегом Дніпра. Різниця між найдешевшим та найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир перевищує три рази, а у трикімнатних — понад три рази: від 78 000 доларів у Деснянському до 329 000 доларів у Печерському районі.

Середні ціни на вторинне житло по Києву

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у червні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у червні 2026 року становить 70 000 доларів в оголошеннях від власників та 58 000 доларів за фактично проданими квартирами. За рік цей сегмент фактично не змінився, і найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва становить 56 000 грн. Найбільше пропозицій на вторинному ринку (7,8%) припадає саме на цей ціновий діапазон. Такий самий відсоток мають пропозиції з ціною 80 000 грн за квадратний метр.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва станом на червень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у червні 2026 року становить 108 000 доларів за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: середня ціна проданих квартир на вторинці становить 79 500 доларів. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у червні 2026 року становить 155 000 доларів в оголошеннях і утримується на цьому рівні вже не один місяць. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 95 000 доларів — абсолютні значення залишаються найвищими серед усіх типів квартир.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

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