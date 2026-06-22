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Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)

Одесса
Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на июнь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на вторичное жильё в Одессе в июне 2026

По состоянию на июнь 2026 года вторичный рынок Одессы продолжает демонстрировать один из наиболее высоких темпов роста среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. В настоящее время средние цены по типам квартир таковы:

  • Однокомнатные — 49 000 долларов (+13% за год);
  • Двухкомнатные — 70 000 долларов (+11% за год);
  • Трёхкомнатные — 90 000 долларов (+6% за год).

Дополнительно на рынок влияют растущий спрос со стороны покупателей, демонстрирующих готовность рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё в Одессе по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:

  • Приморский — 63 000 долларов;
  • Киевский — 50 000 долларов.

К районам с более низким ценовым сегментом относятся:

  • Хаджибейский — 42 000 долларов;
  • Пересыпский — 31 000 долларов.
Фото 2 — Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)
Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Наиболее дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остаётся:

  • Приморский — 90 000 долларов;
  • Киевский — 72 000 долларов.

Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в следующих районах:

  • Хаджибейский — 60 000 долларов;
  • Пересыпский — 48 000 долларов.
Фото 3 — Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)
Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — более чем трёхкратный между самым дешёвым и самым дорогим районом. Наиболее высокие цены фиксируются в:

  • Приморском — 135 000 долларов;
  • Киевском — 90 500 долларов.

Более низкий ценовой сегмент представлен в следующих районах:

  • Хаджибейский — 70 000 долларов;
  • Пересыпский — 59 500 долларов.
Фото 4 — Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)
Медианная цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на вторичное жильё по Одессе

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в июне 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июне 2026 года составляет 49 000 долларов. Помесячная динамика остаётся сдержанной, а наибольший спрос фиксируется на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Фото 5 — Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)
Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (жёлтый график) — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июне 2026 года составляет 70 000 долларов. Динамика в этом сегменте остаётся умеренной: спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.

Фото 6 — Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)
Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (красный график) — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июне 2026 года составляет 90 000 долларов. Этот сегмент демонстрирует стабильную динамику: трёхкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости при условии относительной стабилизации ситуации.

Фото 7 — Цены на вторичке в Одессе в июне 2026 года (инфографика)
Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (синий график) — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

В целом «вторичка» в Одессе остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.

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