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Ціни на вторинці в Одесі в червні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на червень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в червні 2026
- Ціни на вторинне житло в Одесі по районах
- Середні ціни на вторинне житло по Одесі
Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в червні 2026
Станом на червень 2026 року вторинний ринок Одеси продовжує демонструвати один із найвищих темпів зростання серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Наразі середні ціни за типами квартир такі:
- Однокімнатні — 49 000 доларів (+13% за рік);
- Двокімнатні — 70 000 доларів (+11% за рік);
- Трикімнатні — 90 000 доларів (+6% за рік).
Додатково на ринок впливають зростаючий попит з боку покупців, які демонструють готовність ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Одесі по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:
- Приморський — 63 000 доларів;
- Київський — 50 000 доларів.
До районів із нижчим ціновим сегментом відносяться:
- Хаджибейський — 42 000 доларів;
- Пересипський — 31 000 доларів.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідером залишається:
- Приморський — 90 000 доларів;
- Київський — 72 000 доларів.
Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Хаджибейський — 60 000 доларів;
- Пересипський — 48 000 доларів.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — понад три рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:
- Приморському — 135 000 доларів;
- Київському — 90 500 доларів.
Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Хаджибейський — 70 000 доларів;
- Пересипський — 59 500 доларів.
Середні ціни на вторинне житло по Одесі
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у червні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у червні 2026 року становить 49 000 доларів. За місяць динаміка залишається стриманою, а найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.
Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у червні 2026 року становить 70 000 доларів. Динаміка в цьому сегменті залишається помірною: попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни й безпекових ризиків.
Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у червні 2026 року становить 90 000 доларів. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку: трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості за умови відносної стабілізації ситуації.
Загалом «вторинка» в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.
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