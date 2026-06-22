Ціни на вторинці в Одесі в червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на червень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в червні 2026

Станом на червень 2026 року вторинний ринок Одеси продовжує демонструвати один із найвищих темпів зростання серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Наразі середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 49 000 доларів (+13% за рік);

Двокімнатні — 70 000 доларів (+11% за рік);

Трикімнатні — 90 000 доларів (+6% за рік).

Додатково на ринок впливають зростаючий попит з боку покупців, які демонструють готовність ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Одесі по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Приморський — 63 000 доларів;

Київський — 50 000 доларів.

До районів із нижчим ціновим сегментом відносяться:

Хаджибейський — 42 000 доларів;

Пересипський — 31 000 доларів.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідером залишається:

Приморський — 90 000 доларів;

Київський — 72 000 доларів.

Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 60 000 доларів;

Пересипський — 48 000 доларів.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — понад три рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Приморському — 135 000 доларів;

Київському — 90 500 доларів.

Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 70 000 доларів;

Пересипський — 59 500 доларів.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на вторинне житло по Одесі

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у червні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у червні 2026 року становить 49 000 доларів. За місяць динаміка залишається стриманою, а найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (жовтий графік) — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у червні 2026 року становить 70 000 доларів. Динаміка в цьому сегменті залишається помірною: попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни й безпекових ризиків.

Медіанна ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (червоний графік) — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у червні 2026 року становить 90 000 доларів. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку: трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості за умови відносної стабілізації ситуації.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (синій графік) — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Загалом «вторинка» в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

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