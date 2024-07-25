ФГИ запустил онлайн-сервис по бесплатной оценке недвижимости: как он работает

Фонд госимущества Украины запустил новый онлайн-сервис, который сделает более доступной оценку недвижимости.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, этот инструмент позволяет каждому гражданину быстро и бесплатно получить е-справку об оценочной стоимости объекта недвижимости.

Как воспользоваться сервисом

Глава ФГИУ отмечает, что пользование сервисом достаточно просто: для этого достаточно посетить сайт evaluation.spfu.gov.ua и авторизироваться с помощью электронной подписи или через систему ID.GOV.UA.

Платформа позволяет определить стоимость 18 типов недвижимости, а сгенерированную справку можно сохранить и распечатать. Она остается действительной в течение 30 календарных дней.

Для тех, кто не согласен с результатами автоматической оценки, остается опция обращения к профессиональным оценщикам. Эта услуга платная, но она обеспечивает более детальный анализ. Отчет об оценке имущества, составленный оценщиком, регистрируется в Единой базе и действует в течение 6 месяцев с даты оценки.

Субъекты оценочной деятельности (СОД) и нотариусы также получат удобный функционал в новом сервисе. СОД могут регистрироваться с помощью электронной печати, а нотариусы, используя личную квалифицированную электронную подпись, могут формировать выписку из Единой базы или отчет об оценке.

"Этот сервис является частью нашей стратегии по диджитализации государственных услуг. Фонд продолжает работать над тем, чтобы сделать взаимодействие граждан с ФГИУ максимально удобным и эффективным", — подытожил Коваль.

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