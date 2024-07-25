ФДМУ запустив онлайн-сервіс з безкоштовної оцінки нерухомості: як він працює

Фонд держмайна України запустив новий онлайн-сервіс, який зробить доступнішою оцінку нерухомості.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, цей інструмент дозволяє кожному громадянину швидко та безкоштовно отримати е-Довідку про оціночну вартість об'єкта нерухомості.

Як скористатись сервісом

Голова ФДМУ зазначає, шо користування сервісом досить просте: для цього достатньо відвідати сайт evaluation.spfu.gov.ua та авторизуватися за допомогою електронного підпису або через систему ID.GOV.UA.

Платформа дозволяє визначити вартість 18 типів нерухомості, а згенеровану довідку можна зберегти та роздрукувати. Вона залишається дійсною впродовж 30 календарних днів.

Для тих, хто не погоджується з результатами автоматичної оцінки, залишається опція звернення до професійних оцінювачів. Ця послуга є платною, але вона забезпечує більш детальний аналіз. Звіт про оцінку майна, складений оцінювачем, реєструється в Єдиній базі та діє протягом 6 місяців з дати оцінки.

Суб'єкти оціночної діяльності (СОД) та нотаріуси також отримають зручний функціонал в новому сервісі. СОД можуть реєструватися за допомогою електронної печатки, а нотаріуси, використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис, мають змогу формувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку.

"Цей сервіс є частиною нашої стратегії з діджиталізації державних послуг. Фонд продовжує працювати над тим, щоб зробити взаємодію громадян з ФДМУ максимально зручною та ефективною", - підсумував Коваль.

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