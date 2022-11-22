Голландский суд разрешил сквотерам жить в доме подсанкционного российского олигарха

Суд в Нидерландах принял сторону сквотеров и разрешил им жить в доме подсанкционного российского олигарха Аркадия Воложа. Об этом пишет The Guardian.

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Издание пишет, что соучредитель крупнейшей в России поисковой системы "Яндекс" Аркадий Волож купил дом в Амстердаме в 2019 году за 3 млн. фунтов стерлингов. Но с октября особняк, в котором проходил капитальный ремонт, был захвачен группой скваттеров, выступивших с заявлением о том, что сделали это в знак протеста против заявленных связей Воложи с Кремлем и жилищного кризиса в Амстердаме.

16 ноября суд решил, что сквотерам не нужно освобождать помещение.

Волож подвергся санкциям ЕС в июне после того, как был обвинен в "материальной или финансовой" поддержке России, когда эта страна начала свое вторжение в Украину. На протяжении многих лет деятели российской оппозиции утверждали, что новостной агрегатор "Яндекса", который стал ключевым источником информации для многих россиян, цензурировал статьи, критикующие правительство, и поддерживал пропагандистские нарративы.

Волож назвал решение Еврокомиссии "ложным" и быстро ушел с поста исполнительного директора, чтобы не допустить, чтобы "Яндекс" также попал под санкции.

Хелен овер де Линден, представлявшая интересы скваттеров голландский адвокат, сказала о решении суда: "Я была убеждена, что мы правы, но все же была немного удивлена, увидев, что судья согласился с нашими аргументами. Эти санкции новые, поэтому таких случаев у нас раньше не было».

Де Линден сказал, что в Нидерландах традиционно существовали строгие права собственности, способствовавшие владельцам, а это значит, что это решение может стать важным прецедентом.

С начала войны Запад ввел санкции в отношении сотен российских политиков и бизнесменов, часто конфискуя их имущество и яхты стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов. Постановление в Амстердаме обнаруживает все более сложную ситуацию для богатых и влиятельных людей России в Европе, регионе, где их деньги и инвестиции когда-то встречались с распростертыми объятиями.

Как лицу, находящемуся под санкциями, Воложи запрещен въезд или транзит через территорию ЕС. Санкции также означают, что все принадлежащие Воложи счета заморожены, и ему запрещено получать любую прибыль от сдачи имущества в аренду.

Адвокат Воложа Джон Вулфс утверждал в суде, что его клиент производил ремонт в квартире с целью впоследствии переехать к ней со своей семьей. Несмотря на то, что ему запрещен въезд в Нидерланды по российскому паспорту, Волож получил мальтийское гражданство в 2016 году в рамках спорной схемы "золотого паспорта", которая может открыть дверь для поездки и проживания в Нидерландах.

Вольфс указал на раздел законодательства ЕС, который позволяет лицам, находящимся под санкциями, использовать свою собственность для "личного потребления".

Де Линден сомневается, что Волож собирался переехать в эту квартиру.

"Даже если бы он переехал в собственность, его жизнь здесь была бы строго ограничена. Он не может платить за еду или другие услуги. Ему даже не разрешают платить за такси", - сказала адвокат.

Были также признаки того, что Воложий ремонтировал дом, чтобы сдать его или часть его в аренду. Согласно информации, доступной в государственном реестре Нидерландов, в 2022 году в квартиру был добавлен новый адрес, что, по словам экспертов по недвижимости, может означать, что Волож может захотеть сдать в аренду или продать.

Иво Амар, специалист в области санкций и экспортного контроля, сказал, что ремонт вызвал юридические вопросы.

"Находящемуся под санкциями человеку не разрешается ремонтировать свою квартиру, если его подрядчик не получил освобождения от министерства финансов. Дом растет в цене после того, как вы отремонтируете его. Это противоречит санкциям", - сказал Амар.

Выслушав обе стороны, суд принял сторону скваттеров. Судья постановил, что Волож вряд ли переедет в собственность, учитывая санкции и тот факт, что у него не было причин ехать в Нидерланды, поскольку он уволился со своей должности в Яндексе, компании, европейская штаб-квартира которой находится в Амстердаме.

Напомним, в конце сентября в Финляндии были арестованы активы крупнейшей российской поисковой компании Yandex.