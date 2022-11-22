Голандський суд дозволив сквотерам жити в будинку підсанкційного російського олігарха

Суд в Нідерландах став на бік сквотерів та дозволив їм жити в будинку підсанкційного російського олігарха Аркадія Воложа. Про це пише The Guardian.

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Видання пише, що співзасновник найбільшої в Росії пошукової системи "Яндекс" Аркадій Волож купив будинок в Амстердамі у 2019 році за 3 млн фунтів стерлінгів. Але з жовтня особняк, у якому проходив капітальний ремонт, був захоплений групою скваттерів, які виступили із заявою про те, що зробили це на знак протесту проти заявлених зв'язків Воложа з Кремлем та житлової кризи в Амстердамі.

16 листопада суд вирішив, що сквотерам не потрібно звільняти приміщення.

Волож потрапив під санкції ЄС у червні після того, як був звинувачений у "матеріальній чи фінансовій" підтримці Росії, коли ця країна розпочала своє вторгнення до України. Протягом багатьох років діячі російської опозиції стверджували, що агрегатор новин "Яндекса", який став ключовим джерелом інформації для багатьох росіян, цензурував статті, що критикують уряд, і підтримував пропагандистські наративи.

Волож назвав рішення Єврокомісії "помилковим" і швидко пішов з посади виконавчого директора, щоб не допустити, щоб "Яндекс" також потрапив під санкції.

Хелен овер де Лінден, голландський адвокат, яка представляла інтереси скваттерів, сказала про рішення суду: "Я була переконана, що ми маємо рацію, але все ж таки була трохи здивована, побачивши, що суддя погодився з нашими аргументами. Ці санкції нові, тому таких випадків ми раніше не мали".

Де Лінден сказав, що в Нідерландах традиційно існували суворі права власності, які сприяли власникам, а це означає, що це рішення може стати важливим прецедентом.

З початку війни Захід ввів санкції щодо сотень російських політиків і бізнесменів, часто конфіскуючи їхнє майно та яхти вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів. Постанова в Амстердамі виявляє все складнішу ситуацію для багатих і впливових людей Росії в Європі, регіоні, де їхні гроші та інвестиції колись зустрічалися з розкритими обіймами.

Як особі, яка перебуває під санкціями, Воложу заборонено в'їзд чи транзит через територію ЄС. Санкції також означають, що всі рахунки, що належать Воложу, заморожені, і йому заборонено отримувати будь-який прибуток від здачі майна в оренду.

Адвокат Воложа Джон Вулфс стверджував у суді, що його клієнт робив ремонт у квартирі з метою згодом переїхати до неї зі своєю родиною. Незважаючи на те, що йому заборонено в'їзд до Нідерландів за російським паспортом, Волож отримав мальтійське громадянство у 2016 році в рамках спірної схеми "золотого паспорта", яка може відчинити йому двері для поїздки та проживання в Нідерландах.

Вольфс зазначив розділ законодавства ЄС, який дозволяє особам, які перебувають під санкціями, використовувати свою власність для "особистого споживання".

Де Лінден сумнівається, що Волож мав намір переїхати в цю квартиру.

"Навіть якби він переїхав у власність, його життя тут було б суворо обмежене. Він не може платити за їжу чи інші послуги. Йому навіть не дозволяють платити за таксі", - сказала адвокат.

Були також ознаки того, що Волож ремонтував будинок, щоб здати його або частину його в оренду. Згідно з інформацією, доступною в державному реєстрі Нідерландів, у 2022 році до квартири було додано нову адресу, що, за словами експертів з нерухомості, може означати, що Волож може захотіти здати в оренду або продати.

Іво Амар, фахівець у галузі санкцій та експортного контролю, сказав, що ремонт викликав юридичні питання.

"Людині, яка перебуває під санкціями, не дозволяється ремонтувати свою квартиру, якщо її підрядник не отримав звільнення від міністерства фінансів. Будинок зростає у ціні після того, як ви відремонтуєте його. Це суперечить санкціям", - сказав Амар.

Вислухавши обидві сторони, суд став на бік скваттерів. Суддя ухвалив, що Волож навряд чи переїде у власність, враховуючи санкції і той факт, що він не мав причин їхати до Нідерландів, оскільки він звільнився зі своєї посади в Яндексі, компанії, європейська штаб-квартира якої знаходиться в Амстердамі.

Нагадаємо, в кінці вересня у Фінляндії було заарештовано активи найбільшої російської пошукової компанії Yandex.