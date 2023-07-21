LEV Development и Ribas Hotels Group откроют два апарт-отеля

15 июня 2023 г. на рынке состоялось соглашение между двумя игроками рынка недвижимости Украины. Гостиничный оператор Ribas Hotels Group и девелоперская компания LEV Development подписали меморандум о сотрудничестве в двух проектах

Ribas Hotels Group стала гостиничным оператором апарт-отелей LEV Resort Hotel в Буковеле и LEV СITY HOTEL во Львове. Это качественные объекты, расположенные в удобных локациях, имеющих широкий выбор инфраструктуры. Они будут предлагать инвесторам выгодные условия доходности, а гостям новые эмоции в сочетании с домашним уютом.

LEV СITY HOTEL – это апарт-отель в центре Львова, который предлагает 92 дизайнерских апартамента. Дизайн номеров создан львовским дизайнером Марком Савицким и его командой. В отеле была предусмотрена современная эргономичная планировка для комфортного проживания и отдыха. Инфраструктура LEV СITY HOTEL включает в себя ресторан, патио-зону, бизнес-зону, а также паркинг и консьерж-сервис.

Апарт-отель LEV Resort Hotel расположен в Буковеле. Он предлагает 134 номера. Среди инфраструктуры объекта: бассейн, фитнес-зона, ресторан, детская комната, лыжная комната, лобби-бар, банковские услуги, бизнес-зона.

Апарт-отели находятся на финальном этапе строительства. Ввод их в эксплуатацию планируется в первом квартале 2024 года.