Оператор Ribas взял в управление гостиницу Radisson в Одессе

21 июня официально открыл свои двери отель Radisson Hotel City Centre Odesa по улице Красный переулок, 1. Операционная управляющая компания отеля – Ribas Hotels Group

Radisson – это отельный бренд премиум класса. Он делает акцент на скандинавском гостеприимстве, которое позволяет гостям сосредоточиться на балансе между работой и отдыхом. Отели ориентированы на дружелюбное обслуживание, комфорт и стиль.

Radisson Hotel City Centre Odesa рассчитан на 90 номеров, оформленных в скандинавском стиле. Во внутреннем дворе находится ресторан с террасой. Отель также включает в себя два помещения для проведения конференций вместимостью до 30 и 90 человек.

« Ribas Hotels Group предоставляет услуги по управлению операционной деятельностью, включая гостиницы, принадлежащие к мировым сетям. Это соглашение стало примером того, что международные компании доверяют нам. В планах Ribas Hotels Group также развивать свою деятельность в качестве third-party management company и открыть еще отели под брендами Radisson, Hilton и Sofitel в Украине, Бали, Таиланде и ЕС. », – заметил основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко .

Ribas Hotels Group работает на рынке с 2014 года. В комплексном управлении и эксклюзивном бронировании компании находятся 28 городских, пляжных и горнолыжных отелей под брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel и Mandra Glampings. Общий номерной фонд оператора составляет более 1000 номеров.