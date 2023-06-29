Оператор Ribas взяв в керування готель Radisson в Одесі

21 червня офіційно відкрив свої двері готель Radisson Hotel City Centre Odesa на вулиці Червоний провулок, 1. Операційна керівна компанія готелю – Ribas Hotels Group

Radisson – це готельний бренд преміум класу. Він робить акцент на скандинавській гостинності, яка дозволяє гостям зосередитися на балансі між роботою та відпочинком. Готелі орієнтовані на доброзичливе обслуговування, комфорт і стиль.

Radisson Hotel City Centre Odesa розрахований на 90 номерів, оформлених у скандинавському стилі. У внутрішньому дворі об’єкта розташований ресторан з терасою. Готель також включає два приміщення для проведення конференцій місткістю до 30 і 90 осіб.

« Ribas Hotels Group надає послуги з управління операційною діяльністю у тому числі готелям, що належать до світових мереж. Ця угода стала прикладом того, що міжнародні компанії довіряють нам. У планах Ribas Hotels Group також розвивати свою діяльність в якості third-party management company та відкрити ще готелі під брендами Radisson, Hilton та Sofitel в Україні, на Балі, в Таїланді та в ЄС », – зауважив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Ribas Hotels Group працює на ринку з 2014 року. У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами by Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.