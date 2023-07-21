LEV Development і Ribas Hotels Group відкриють два апарт-готелі

15 червня 2023 року на ринку відбулася угода між двома гравцями ринку нерухомості України. Готельний оператор Ribas Hotels Group і девелоперська компанія LEV Development підписали меморандум про співпрацю у двох проєктах

Ribas Hotels Group стала готельним оператором апарт-готелів LEV Resort Hotel у Буковелі та LEV СITY HOTEL у Львові. Це якісні об’єкти, розташовані в зручних локаціях, що мають широкий вибір інфраструктури. Вони пропонуватимуть інвесторам вигідні умови дохідності, а гостям – нові емоції в поєднанні з домашнім затишком.

LEV СITY HOTEL – це апарт-готель у центрі Львова, що пропонуватиме 92 дизайнерські апартаменти. Дизайн номерів був створений львівським дизайнером Марком Савицьким і його командою. В готелі було передбачо сучасне ергономічне планування для комфортного проживання та відпочинку. Інфраструктура LEV СITY HOTEL включає ресторан, патіо-зону, бізнес-зону, а також паркінг і консьєрж-сервіс.

Апарт-готель LEV Resort Hotel розташований у Буковелі. Він пропонує 134 номери. Серед інфраструктури об’єкта: басейн, фітнес зона, ресторан, дитяча кімната, лижна кімната, лоббі-бар, банківські послуги, бізнес-зона.

Наразі апарт-готелі перебувають на фінальному етапі будівництва. Введення їх в експлуатацію планується у першому кварталі 2024 року.