Минюст хочет вернуть возможность покупки и продажи недвижимости в мирных регионах Украины через месяц

Министерство юстиции надеется вернуть возможность для покупки и продажи недвижимости в мирных регионах Украины через несколько недель или месяц. Об этом в интервью для “Радио Свобода” сказал министр юстиции Денис Малюська.

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"Наша цель — в течение нескольких недель, возможно, месяца вернуть возможность проведения операций и регистрации купли-продажи недвижимости, как в довоенный период – на территориях, где боевые действия не ведутся", — сказал Малюська.

По его словам, в настоящее время работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе в связи с возможными мошенническими схемами.

В частности, возможна рейдерская схема, когда через несколько фирм-посредников за один вечер имущество продается по нескольку раз.

"Мы будем предлагать Кабмину установить правило, что если имущество приобрел собственник менее месяца назад, он его продать не может. То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочки недобросовестных выгодоприобретателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть", — сказал Малюська.

Напомним, Министерство юстиции Украины из-за вторжения России и введения военного положения временно приостановило работу некоторых государственных реестров. Таким образом операции по покупке и продаже недвижимости стали невозможны.