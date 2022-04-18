Мінюст хоче повернути можливість купівлі та продажу нерухомості у мирних регіонах України через місяць

Міністерство юстиції сподівається повернути можливість для купівлі та продажу нерухомості у мирних регіонах України за кілька тижнів або місяць. Про це в інтерв'ю “Радіо Свобода” сказав міністр юстиції Денис Малюська.

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"Наша мета — протягом кількох тижнів, можливо, місяця повернути можливість проведення операцій та реєстрацій купівлі-продажу нерухомості як у довоєнний період – на територіях, де бойові дії не ведуться", — сказав Малюська.

За його словами, наразі робота реєстру прав на нерухоме майно обмежена, зокрема у зв'язку з можливими шахрайськими схемами.

Зокрема можлива рейдерська схема, коли через кілька фірм-посередників за один вечір майно продається кілька разів.

"Ми пропонуватимемо Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжки сумлінних вигодонабувачів, у яких неможливо навіть через суд майно повернути", — сказав Малюська.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України через вторгнення Росії та запровадження військового стану тимчасово призупинило роботу деяких державних реєстрів. Таким чином, операції з купівлі та продажу нерухомості стали неможливими.