Хочешь купить квартиру – придется подождать: Минюст ограничил доступ к госреестрам

Министерство юстиции Украины из-за вторжения России и введения военного положения временно приостановило работу некоторых государственных реестров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, российские агрессоры активно интересуются ключевыми реестрами.

В связи с этим министерство ограничило функционирование государственных реестров согласно кругу пользователей и региону.

"Ограничения динамичны и меняются в зависимости от хода войны. Если кто-то хочет срочно продать/купить недвижимость или же корпоративные права – просьба немного подождать, безопасность важнее", – подчеркнул Малюська.

Кроме этого, Министерство юстиции урегулировало отдельные проблемные вопросы, связанные с действиями нотариата в условиях войны и в регионах, охваченных боевыми действиями.

Напомним, накануне полномасштабного российского вторжения в Украине запустили сервис Inzhur, позволяющий инвесторам совместно приобретать объекты недвижимости и в дальнейшем сдавать их в аренду, получая с этого доход.

Ранее сообщалось, что в 2021 году стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 19,9%.