В Украине запустили сервис по покупке недвижимости в складчину с получением дохода от аренды

В Украине запустили сервис Inzhur, позволяющий инвесторам совместно приобретать объекты недвижимости и в дальнейшем сдавать их в аренду, получая с этого доход.

Как отмечают в компании, это первый украинский REIT (Real Estate Investment Trust) при том, что такие фонды уже десятки лет являются обычной практикой на рынках США и Европы.

"Он открывает для инвесторов рынок крупных коммерческих объектов, ранее недоступных из-за высокой стоимости. Теперь каждый украинец сможет стать совладельцем высококачественной недвижимости, сданной в долгосрочную аренду топовым украинским и международным компаниям, и получать по-настоящему пассивный доход", — говорится в сообщении.

Inzhur уже отобрал для инвестирования ряд объектов недвижимости, сданных в аренду на 10–25 лет сети украинской супермаркетов "Сильпо" и международной сети фастфуд-ресторанов McDonald's.

Основателем и инвестором Inzhur является председатель наблюдательного совета инвестфонда Zhurzhii Ventures Андрей Журжий. Фонд владеет девелоперской компанией Smile Development (построившей и продавшей инвесторам более 30 супермаркетов "Сильпо" и "Фора", а также жилой комплекс "Оптимисто" в селе Гатное под Киевом) и компанией по управлению активами "Инвестиционные партнеры" (управляющей активами на 43 миллиарда гривен в Украине и странах Евросоюза).

"Более 10 лет мы работаем с инвестициями и недвижимостью: строим, управляем, продаем крупным частным инвесторам или компаниям. Мы досконально изучили международный опыт, имеем юридическую, строительную и управленческую экспертизу. Это позволило нам создать для украинцев сервис, с которым каждый может инвестировать не только в квартиры, но и высоколиквидные коммерческие объекты недвижимости, и ежемесячно получать дивиденды от сдачи в долгосрочную аренду", — отмечает бизнесмен.

По словам Журжия, все хлопоты по отбору и обслуживанию недвижимости, взаимодействию с арендаторами, ремонту, страхованию и уплате налогов Inzhur будет брать на себя, а инвестор будет получать официальный доход на свой счет, участвуя в приросте стоимости недвижимости.

Сейчас для инвестирования доступен супермаркет в селе Лесники под Киевом для сети "Сильпо", рядом с которым весной должен открыться ресторан McDonald's, где сейчас идет ремонт.

Прогнозируемая доходность инвестиций составляет 10,06% в долларах, срок договора арены 10 лет. Минимальная сумма для вложений 5364 доллара, выплата дохода от аренды будет производиться ежемесячно.

Всего в течение 2022 года Inzhur планирует выкупить вместе с инвесторами еще около 10 объектов недвижимости, где арендаторами являются McDonald's или "Сильпо", а также расширить сотрудничество с другими украинскими и международными арендаторами.