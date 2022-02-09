Цены на жилье в Украине вырастут на 5-10% уже весной. Почему это не пугает застройщиков и покупателей квартир

В 2021 году медианная стоимость в долларах на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 19,9%. В декабре “квадрат” стоил в среднем $1230. Но на этом рост не прекратится, несмотря на существенное понижение спроса.

Например, как утверждают крупные столичные застройщики, объемы продаж в новостройках, свойственные этому периоду года, действительно упали на 30-50%. Вместе с тем, с учетом близости к Турции, немало украинцев ринулись скупать недвижимость там, рассказывает в комментарии Delo.ua советник главы Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

"Они начали массово скупать в Турции недвижимость. Прежде всего однокомнатные квартиры. Стоимость там на порядок ниже, чем в Украине и Европе. Во-вторых, в Турции не спрашивают, откуда у покупателей деньги. Ты можешь привезти $100 тысяч, прийти к застройщику, а последний выпишет чек о принятии средств, не имея к человеку никаких вопросов", — говорит Невмержицкий.

Турция сейчас очень заинтересована в валютных поступлениях: турецкая лира девальвирует, экономика тоже переживает не лучшие времена.



Следует отметить еще и то, что, во-первых, в Украине в первом месяце года деловая активность на рынке недвижимости традиционно тормозится, и поэтому провести четкую линию между рыночными и геополитическими факторами невозможно.

Во-вторых, стоит учитывать, с какой целью люди покупают квартиру. Если это первая недвижимость для проживания, то такую покупку вряд ли будут откладывать. Разве что по необходимости из-за высокой стоимости метров. Если же речь идет о второй или третьей квартире для дальнейшей сдачи в аренду, то такие инвесторы будут более чувствительны к рыночным потрясениям.

А стоимость "метров" растет. К примеру, как показывает исследование профильного ресурса Address, по итогам прошлого года медианная стоимость в долларах на первичном рынке столичной недвижимости выросла на 19,9%. В декабре стоимость составляла $1230 за "квадрат". При этом в IV квартале отмечалось снижение цен на 3,2%.

За 2021 год наиболее стремительно выросли в цене однокомнатные квартиры – на 29,7%. Двухкомнатные – на 16,5%, а трехкомнатные, напротив, подешевели на 3,8%.

Украинский рынок недвижимости завоевывают иностранцы и гастарбайтеры

За счет того, что ставки по депозитам в банках низкие, возникает вопрос: куда вкладывать средства? И люди нередко предпочитают инвестиции в недвижимость. Сюда примешивается и психологический фактор: в нашей стране принято иметь собственное жилье, а не снимать. К примеру, в Европе и США к аренде квартир либо комнат относятся по-другому, живя так семьями много лет.

"Сегодня в регионах строительство идет безумными темпами. В Виннице, во Львове, в Житомире, Борисполе, Буче. То есть речь идет не только о крупных городах с высокой деловой активностью. Многие физлица решили вкладывать деньги именно так. Откуда у них средства? Увеличилась зарплата, у граждан большие запасы "под подушкой". А недвижимость – актив достаточно надежный", – объясняет Невмержицкий.

Имеется в виду, что если произойдет падение стоимости недвижимости, то люди будут в ней жить или сдавать в аренду. Этот актив с рыночной точки зрения безопаснее даже авто, которое может разбиться.

Не менее важная причина разрастания строительства – приход в Украину иностранцев, покупающих здесь по 10-30 квартир, чтобы потом сдавать их в аренду. В первую очередь это покупатели из Израиля и Германии. Поэтому даже застройщики иногда ставили ограничения по реализации однокомнатных квартир в одни руки, поскольку именно на такое жилье и ориентируются нерезиденты.

Еще один момент – рекордные поступления средств от работников. В прошлом году, согласно данным Национального банка, – $15 млрд. Особенно показательным городом является Тернополь, где именно наши трудовые мигранты, заработав денег, приехали домой и начали массово вкладываться в недвижимость.

Чего ждать от рынка недвижимости в этом году

Как считает генеральный директор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, если геополитическое напряжение не выльется в масштабное наступление на Украину, обвала рынка не произойдет. Как и не произойдет банкротство первой десятки компаний по объему строительства. А средние цены на первичном рынке в годовом исчислении не снизятся.

"Я ожидаю, что весной поднятие стоимости недвижимости у большинства застройщиков состоится на уровне 5-10%. Правда, этот показатель будет зависеть от готовности зданий. Даже без учета оговорок и неутешительных ожиданий рынка. А рост цен в течение этого года не превысит рост цен в прошлом году", – прогнозирует в комментарии Delo.ua Олег Приходько.

Последний уверен, что в течение всего года сезонные акции от застройщиков никуда не денутся. Наиболее распространенная акция — скидка в 5-10% за полную оплату, она же может быть и индивидуальной для покупателя. А на рынок выйдут новые значимые жилищные комплексы с привлекательными ценовыми предложениями и / или новые очереди уже существующих ЖК.

"Вторичный рынок будет держать медианные цены и стараться не отставать от цен первичного рынка, но при сроке позиционирования объекта более 3 месяцев уйдет на скидку 10-15% от первично заявленных цен. Что касается рынка загородного жилья, то будет еще больше городков, еще дальше от города, еще более широкий диапазон цен", – убежден эксперт.

Параллельно с ним Невмержицкий считает, что после спада паники в прошлом году по отношению к пандемии украинцы начали более активно вкладывать средства в недвижимость. И в то же время в мире началось удорожание строительных материалов. А это, конечно, повлекло за собой рост цены квадратного метра как в себестоимости, так и в продаже.

Правда, с другой стороны, большое значение имеет децентрализация, когда местные бюджеты получили существенные поступления. Власти на местах начали внедрять компенсаторные программы, чтобы удержать людей для развития регионов. И о возмещениях по кредитам на приобретение жилья в том числе.