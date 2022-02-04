Дома с "начинкой" и девственная природа: какую недвижимость хотят украинцы в 2022 году

Последние годы в США и Европе при постройке жилых домов создаются целые "новые города". Украинские девелоперы идут по тому же пути, поэтому в ближайшие годы будут создавать такие же — с применением самых современных технологий. О ценах на первичную недвижимость в столице и трендах, рассказывает Delo.ua.

В первом полугодии 2022 года более 40% покупателей на первичном рынке Киева будут ориентироваться на жилье стоимостью в пределах $1,2-1,5 тысяч за квадратный метр, а 30-35% спроса составят объекты, стоимостью около $1,5 тысяч за квадратный метр.

20% потенциальных покупателей готовы покупать жилую недвижимость по цене $1,7-$2 тысячи за квадратный метр, и около 5-10% инвесторов будут вкладывать деньги в жилье по цене свыше $3 тысяч за квадратный метр.

Более 65% покупателей будут интересоваться квартирами, построенными с использованием современных технологий, домах небольшой этажности с "умной" квартирографией и планировочными решениями по принципу "каждый метр площади должен быть полезен".

Около 20% покупателей будут интересоваться жильем в формате таунхаусов и дуплексов, 15% инвесторов заинтересованы в приобретении частных домов площадью 150 – 250 квадратных метров с земельным участком в 10-15 соток. При этом для всех групп покупателей более важными станут инфраструктура, рекреация — озера, луга, леса, современная архитектура, использование инновационных технологий в строительстве.

В целом, в 2022-2025 годах более 70% покупателей жилья на первичном рынке будут интересоваться приобретением жилья в масштабных жилищных проектах, созданных в концепции новых городов, инфраструктура которых создается "с нуля". Но такие проекты можно реализовать только на больших территориях площадью от 100 га.

Потенциально в Украине достаточно территорий, чтобы можно было реализовать такие проекты. Это могут быть территории в непосредственной близости к мегаполисам (крупным городам), которые находятся на стыке с ними. Кроме этого формат "новых городов" можно применить при ревитализации промзон. Только в Киеве под ревитализацию попадает 1600 га неиспользуемых промзон.

"Хаотическая застройка Киева в течение 20 последних лет не способна удовлетворить запрос украинцев на жилье в комфортной и одновременно просторной среде. Покупателям не нужны квадратные метры, им важно найти свое пространство для комфортной жизни либо в городе, либо на природе", - рассказал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

Эксперт отметил, что последние 3 года тренд на создание "новых городов" активно набирает обороты в США и Европе. Там постоянно появляются новые проекты, меняющие представления о современном городе и месте человека в нем. "Новые города" призваны удовлетворить максимум потребностей современного человека: от жизни, где все под рукой, в сочетании городского комфорта с окружающей средой, с использованием современных технологий.

Одним из важных черт концепции нового города является многообразие архитектурных решений и типов жилья (это квартиры в домах небольшой этажности, таунхаусы, частные дома в разных современных архитектурных стилях и т.д.). Поэтому для создания таких проектов будут привлекаться различные архитектурные бюро, имеющие удачный опыт воплощения новых тенденций в архитектуре жилищного строительства.

"Создание города с нуля позволяет девелоперу распланировать его в соответствии с потребностями будущих жителей. Например, чтобы до ⅓ территории застройки занимала девственная природа", - подчеркнул он.

Новые масштабные проекты, строительство которых рассчитано на 7-10 лет, должны соответствовать современным трендам для создания интеллектуального жизненного пространства и даже опережать их. Покупателям будет крайне важно, чтобы новые проекты были построены и оснащены самой современной "начинкой", а это технологии Big Data, AR, AI, IoT, которые позволят обеспечивать комфортную жизнь в самом современном представлении.

В новых проектах предусмотрят, например, всестороннее использование дополненной реальности, аутентификацию при въезде в "город", бытовые "умные" функции, диджитал-приложение, которое оповещает хозяина жилья, например, о пожаре или других проблемах.

Чтобы реализовать большой проект в формате "нового города", застройщик должен предусмотреть несколько важных вещей: создание современных автономных инженерных сетей, удачное транспортное сообщение, например, с Киевом. Кроме того, застройщики будут участвовать в проектировании и строительстве новых дорог, расходы на которые вместе с инженерными сетями могут достигать 20-25% от себестоимости строительства такого проекта.