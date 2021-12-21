В Украине квартиры на вторичном рынке подорожали на 10%: сколько стоит недвижимость

С октября по ноябрь включительно стоимость квартир на вторичном рынке Украины выросла на 9,6%. Средняя цена поднялась с 901 доллара до 988 долларов за квадратный метр. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом "Увекон".

За два месяца осени цены на 1-комнатные квартиры увеличились в среднем на 5,3% (с $951/м2 до $1001/м2), 2-комнатные — в среднем на 7,3% (с $860/м2 до $923/м2).

Стоимость 3-комнатных выросла на 10,2% (с $879/м2 до $968/м2). Больше всего подорожали 4-комнатные квартиры — в среднем на 12,8%, со $1 227/м2 до $1 308/м2.

Президент АСНУ Юрий Пита считает, что нынешний рост цен на квартиры нельзя назвать достаточно обоснованным.

"Сейчас цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10-12% ниже стоимости, заявленной продавцами. Соответственно, чтобы продать квартиру, владельцу придется либо существенно снижать свой "аппетит" к прибыли, либо ждать лучших времен, когда доходы граждан существенно возрастут и, соответственно, увеличится уровень спроса", — считает эксперт.

Если брать отдельно областные центры вместе с Киевом, то тенденция не особо отличается. За октябрь-ноябрь, в сравнении с сентябрем этого года, средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах выросла на 8,7% — с 1 123 долларов за квадратный метр до 1 223 за м2.

Сколько стоят квартиры в областных центрах

Средняя цена однокомнатной квартиры за два месяца поднялась на 4,4% — с 1 073 долларов за квадратный метр до 1 120 долларов за м2.

Стоимость 2-комнатных выросла на 5,4% (с $1 057 за м2 до $1 114 за м2). В этом сегменте больше всего поднялись цены на 3-комнатные квартиры — в среднем на 11, 5% (с $1 088 за м2 до $1 212 за м2).

4-комнатные квартиры прибавили в цене 10,2%, подорожав в среднем с 1 591 доллара за квадратный метр до 1752 долларов за м2.

В разрезе регионов больше всего поднялись цены на квартиры в Киеве. В столице на вторичном рынке квартиры в среднем подорожали на 13,2% за октябрь-ноябрь. К концу ноября средняя стоимость квадратного метра превысила отметку в 2 100 долларов. Это максимальное увеличение в сравнении с другими городами-миллионниками.

В Днепре стоимость вторичного жилья за октябрь-ноябрь выросла только на 4,1%, во Львове — на 5,3%, в Одессе — на 2,1%, Харькове — на 4,7%.

В других областных центрах процент роста цен на жилье не превысил 5%. Более того, в Кропивницком и Черновцах цены практически не изменились, поднявшись в среднем только на 0,1% и 0,2% соответственно.

Исследователи считают, что высокие темпы роста цен в Киеве могут свидетельствовать о локальном и временном характере ценовой конъюнктуры на вторичном рынке квартир.

Ранее Пита сообщал, что к концу 2021 года почти во всех областных центрах состоится ценовая стабилизация с незначительными колебаниями, которые не превысят 1%.

Кроме того, стало известно, сколько стоят квартиры в новостройках после подорожания. Известно, что цены на квартиры на этапе строительства поднялись на 19%.

Фото: Depositphotos