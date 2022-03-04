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Хочеш купити квартиру – доведеться почекати: Мін'юст обмежив доступ до держреєстрів
Міністерство юстиції України через вторгнення Росії та запровадження військового стану тимчасово призупинило роботу деяких державних реєстрів.
Про це на своїй сторінці у Facebookповідомив голова Мін'юсту Денис Малюська.
За його словами, російські агресори активно цікавляться ключовими реєстрами.
У зв'язку з цим міністерство обмежило функціонування державних реєстрів відповідно до кола користувачів та регіону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Обмеження динамічні і змінюються залежно від ходу війни. Якщо хтось хоче терміново продати/купити нерухомість або корпоративні права - прохання трохи почекати, безпека важливіша", - підкреслив Малюська.
Крім цього, Міністерство юстиції врегулювало окремі проблемні питання, пов'язані з діями нотаріату в умовах війни та у регіонах, охоплених бойовими діями.
Нагадаємо, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україні запустили сервіс Inzhur, що дозволяє інвесторам спільно купувати об'єкти нерухомості та надалі здавати їх в оренду, отримуючи з цього дохід.
Раніше повідомлялося, що у 2021 році вартість квадратного метра житла на первинному ринку нерухомості Києва зросла на 19,9%.