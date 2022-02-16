Подол Плаза Резиденс: квартира в историческом центре Киева, обзор ЖК

Этот ЖК — переосмысление классического Подола. Название комплекса в полной мере отображает статус и способ жизни владельцев

Подол — это не просто микрорайон, это — образ жизни. Жизни счастливой, безопасной и комфортной, посреди культурного наследия. Компания STATUS GROUP занимается облагораживанием столицы и исторического центра Киева. Девелопер строит дома, которые выделяются инфраструктурой местности, архитектурой, квартирами с террасами и панорамными видами. При этом одним из топовых жилых комплексов застройщика премиум-класса выступает Podil Plaza & Residence (ЖК Подол Плаза Резиденс).

Что нужно знать о локации комплекса

Подол выступает культурным центром столицы. Район привлекает жителей города и туристов архитектурой с нотками старины, богатой историей, а также изысканной атмосферой богемной жизни. По количеству культурных ценностей Подол — лидер среди прочих киевских локаций. Несмотря на регулярное появление новых архитектурных сооружений, локация сохранила чарующую самобытность и эксклюзивность.

ЖК Podil Plaza & Residence (ЖК Подол Плаза Резиденс) расположен по адресу ул. Глубочицкая, 73. Комплекс находится в непосредственной близости к горе Щекавица. Такое статусное соседство сочетается с уникальной архитектурой, продуманной инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Рядом находятся кафе, рестораны, магазины, аптеки и прочие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Пешком можно дойти к школе, садику и метро Контрактовая площадь. Дополнительным плюсом выступает близость к набережной Днепра.

Преимущества видовых квартир в ЖК Подол Плаза Резиденс

Этот ЖК — переосмысление классического Подола. Название комплекса в полной мере отображает статус и способ жизни владельцев. Из окон комплекса открываются виды на природные и исторические локации города. Днепр, Андреевский спуск, Колесо осмотра, Контрактовая площадь, Воздвиженка — любоваться пейзажами можно прямо из квартиры.

Среди других преимуществ комплекса выделяют:

собственный фитнес-клуб и СПА;

отделение банка, кофейню и ресторан внутри;

двор, в который не будут заезжать автомобили;

ТЦ внутри комплекса — там жители найдут все, что требуется для отдыха и быта;

детсад, в котором применяются авторские развивающие программы;

круглосуточную охрану с видеонаблюдением.

Дополняют комплекс бизнес-центр с офисными помещениями класса А, двухуровневый закрытый паркинг, а также детская и спортивные площадки.

Какие квартиры продаются в ЖК Подол Плаза Резиденс

Тщательно продуманные планировки квартир — главное достоинство застройщика STATUS GROUP. Девелопер предлагает различные объекты для инвестирования: от небольших однушек на 35 м2 до элитных пентхаусов и двухуровневого жилья — каждый найдет оптимальное решение.

Квартиры оснащены автономным отоплением, что повышает комфорт, а также снижает расходы на коммунальные услуги. Внутреннее пространство продумано таким образом, чтобы у инвесторов была возможность воплотить любые дизайнерские решения, создав роскошный интерьер.

ЖК Подол Плаза Резиденс — это не только прекрасный выбор для жилья, но и неплохая инвестиция. Цены на столичную недвижимость постоянно растут, а, в силу повышенного спроса на квартиры в этом районе, падать стоимость квадрата не планирует. Поскольку застройщик пользуется отменной репутацией, это делает покупку такой недвижимости еще более привлекательным решением.