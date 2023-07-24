На портале "Дія" модернизировали две строительные услуги, полезные для малого бизнеса

На портале "Дія" появилась возможность вносить изменения в уведомления о строительстве объектов класса последствий CC1, а также вносить изменения или отменять градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, это значительно ускорит получение услуг и, соответственно, ускорит запуск соответствующего строительства.

"Эти сервисы особенно актуальны во время полномасштабной войны, когда многие дома пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении... Поэтому важно, чтобы услуга была максимально удобной и быстрой", - говорится в сообщении.

В Минцифры объясняют, что под класс последствий СС1 подпадает большинство небольших зданий, использующих малый и средний бизнес, небольшие общественные сооружения и фермерские хозяйства, парники и теплицы, а также дома, возводящиеся для переселенцев и людей, потерявших жилье из-за войны.

"В то же время градостроительные условия и ограничения - главный инструмент контроля общества за строительством жилых комплексов и крупных промышленных объектов. Поэтому важно, чтобы такой сервис был максимально прозрачным", - указывают в министерстве.

Раньше для того, чтобы внести изменения в зарегистрированные заявления и сообщения, приходилось посещать центры админуслуг и несколько дней ждать решения. Соответственно, теперь это можно сделать онлайн в несколько кликов. Кроме того, при подаче заявлений почти все данные подтягиваются автоматически, и пользователю не нужно вносить информацию вручную.

Как отмечают в Минцифры, услугой уведомления о начале строительных работ класса СС1 уже воспользовались 12,3 тысячи раз. Заявление же о предоставлении градостроительных условий и ограничений подали онлайн уже 4 тысячи пользователей.

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