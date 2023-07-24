На порталі "Дія" модернізували дві будівельні послуги, корисні для малого бізнесу

На порталі "Дія" з'явилася можливість вносити зміни у повідомлення про будівництво об’єктів класу наслідків CC1, а також вносити зміни або скасовувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, це значно прискорить отримання послуг і, відповідно, прискорить запуск відповідного будівництва.

"Ці сервіси особливо актуальні під час повномасштабної війни, коли багато будинків постраждали через російську агресію та потребують відновлення... Тож важливо, щоб послуга була максимально зручною та швидкою", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснюють, що під клас наслідків СС1 підпадає більшість невеликих будівель, які використовує малий і середній бізнес, невеликі громадські споруди й фермерські господарства, парники й теплиці, а також будинки, які зводять для переселенців та людей, що втратили житло через війну.

"Водночас містобудівні умови та обмеження — головний інструмент контролю громади за будівництвом житлових комплексів та великих промислових об’єктів. Тому важливо, щоб такий сервіс був максимально прозорим", - вказують у міністерстві.

Раніше для того, щоб внести зміни в зареєстровані заяви та повідомлення, доводилося відвідувати центри адмінпослуг та кілька днів чекати на рішення. Відповідно, тепер це можна зробити онлайн у кілька кліків. Крім того, при поданні заяв майже всі дані підтягуються автоматично, тож користувачу не потрібно вносити інформацію вручну.

Як зазначають у Мінцифри, послугою повідомлення про початок будівельних робіт класу СС1. вже скористалися 12,3 тисячі разів. Заяву ж про надання містобудівних умов та обмежень онлайн подали вже 4 тисячі користувачів.

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