Несмотря на майские ночные атаки. Стоимость аренды квартир в Киеве выросла, – статистика

В Киеве подорожала аренда жилья: по сравнению с предыдущим месяцем, медиана цены для однокомнатных квартир выросла на 11%, для двухкомнатных – на 3%, а для трехкомнатных – на 8%. Об этом свидетельствует статистика приложения Bird по состоянию на 15 июня.

Отмечается, что аренда однокомнатной квартиры в столице в среднем стоит 10 000 грн., тогда как для двухкомнатной квартиры этот показатель составляет 14 000 грн, а для трехкомнатной – 24 900 гривен.

Статистика аренды квартир в Киеве. Фото: Bird

По словам экспертов Bird, такой рост цен прогнозируемый. В последние несколько месяцев рынок недвижимости стабилизировался и на него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса. Несмотря на ежедневные атаки на Киев со стороны российских оккупантов в мае, стоимость аренды возросла и восстанавливается до довоенного уровня.

В то же время во Львове медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, а двухкомнатных – на 5%. При этом для однокомнатных квартир показатель не поменялся.

Аренда однокомнатных квартир в среднем обходится в 15 000 грн, двухкомнатных – в 16 800 грн, трехкомнатных – в 20 000 грн.

Статистика цен аренды квартир во Львове. Фото: Bird

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