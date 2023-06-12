Опрос украинцев о покупке жилья: заинтересованные готовы платить меньше, чем в прошлом году, а 12% ищут его за границей

61% украинцев, опрошенных маркетплейсом по продаже и аренде жилья DIM.RIA, планируют покупать недвижимость в родном городе, 15% – в другом регионе Украины, а 12% – за границей.

Как свидетельствуют результаты опроса, 36% аудитории рассматривает для себя приобретение частного дома, 35% – вторичной недвижимости, 22% – жилья в новостройке, по 3% – смарт-квартиры и земельного участка. При рассмотрении же аренды 44% предпочтут вторичное жилье, 29% – жилье в новостройке, а 11% – частный дом.

Относительно бюджета на покупку жилья 39% отметили, что готовы потратить от 10 до 25 тысяч долларов, 34% - от 30 до 50 тысяч, 15% - от 50 до 80 тысяч, 5% - от 80 до 100 тысяч, 7% - более 100 тысяч долларов.

При этом по результатам аналогичного исследования, проведенного в 2022 году, 32% ориентировались на бюджет от 10 до 25 тысяч долларов, а 37% – на 30-50 тысяч. В то же время купить жилье за более чем 100 тысяч долларов тогда могли себе позволить 12% посетителей профильного сайта.

Что касается аренды жилья, то 58% опрошенных рассчитывают на бюджет от 5 до 10 тысяч гривен, а 30% - от 10 до 15 тысяч, еще по 4% - 15-20 и 20-30 тысяч, а 3% - больше 30 тысяч гривен.

Всего в течение мая DIM.RIA опросил более 1500 украинцев, из которых 70% находятся в своем городе, 20% переехали в более безопасный регион Украины, а 10% находятся за границей.

Из участников опроса, находящихся за границей, 87% планируют возвращаться в Украину, а среди переехавших в более безопасный регион украинцев планируют вернуться домой 62%.

Также DIM.RIA приводит данные за январь-май, согласно которым на вторичном рынке 48,8% пользователей искали для покупки 1-комнатные квартиры, 32,5% – 2-комнатные, 9,3% – 3-комнатные, а 9,2% – дома. Для аренды же 1-комнатные квартиры искали только 24%, 2-комнатные - 26%, 3-комнатные - 14,4%, а вот дома были востребованы больше всего - 35,3%.